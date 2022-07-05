В Улан-Баторе проходит протест против визита главы МИД РФ Лаврова. Фото

CentralAsia (MNG) - Сегодня утром министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Монголии Улан-Батор с рабочим визитом. В аэропорту его встретил госсекретарь иностранных дел Монголии Анхбаяр Нямдорж.

Активисты в столице Монголии Улан-Баторе протестуют против визита главы МИД России. Участники акции собрались во вторник, 5 июля, перед монументом Репрессии на западе от главной площади столицы Улан-Батора, где произошли потасовки с охраной госрезиденции.

Бат-Уул Эрдэнэ

Активисты заявили: «Иди домой, Лавров. Возьми с собой своего посла Азизова».

«Визит Лаврова в Монголию проходит в условиях высокого уровня секретности. По информации из определенных источников, Лавров приехал, чтобы оказать давление на Монголию, чтобы она стала сторонником его войны. Мы едины в солидарности с украинцами. Мы такая же маленькая страна, как Украина. Мы знаем, каково быть советским государством-сателлитом. Мы потеряли 40 тысяч невинных граждан, когда были страной-сателлитом этой державы. Дела Монголии решала Москва. Теперь они идут за поддержкой Монголии для своего вторжения в Украину. Этого не может быть. Судя по опыту Украины, сначала были атаки троллей, а потом военные действия. Сейчас то же самое происходит в Монголии. Сегодня путинские тролли захватили монгольский интернет. Не поддавайтесь давлению Лаврова. Отправьте его в его страну», — говорит Бат-Уул Эрдэнэ, глава демократической партии столицы.

Сосорбарам Догмид

«Лавров, иди домой. Возьмите с собой посла Азизова, который не отделится от Монголии, вредной для монгольской демократии», — сказал монгольский известный актер и активист Сосорбарам Догмид.

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