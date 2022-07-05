В Казахстане выявлено 187 новых случаев COVID-19 за сутки

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CentralAsia (KZ) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией снова выросло в Казахстане. Об этом свидетельствуют данные МВК по нераспространению коронавируса.
За прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Алматы — 112;
в Нур-Султане - 37;
в Атырауской области - 10;
в Шымкенте — 8;
в Алматинской области — 7;
в Карагандинской области — 7;
в Жамбылской области — 4;
в Кызылординской области — 1;
в ЗКО — 1.
Днем ранее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане составляло 158 человек.
Всего в стране подтверждено 1 307 517 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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