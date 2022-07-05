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В Казахстане выявлено 187 новых случаев COVID-19 за сутки
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией снова выросло в Казахстане. Об этом свидетельствуют данные МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Алматы — 112;

в Нур-Султане - 37;

в Атырауской области - 10;

в Шымкенте — 8;

в Алматинской области — 7;

в Карагандинской области — 7;

в Жамбылской области — 4;

в Кызылординской области — 1;

в ЗКО — 1.

Днем ранее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане составляло 158 человек.

Всего в стране подтверждено 1 307 517 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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