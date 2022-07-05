Бывший монгольский офицер-пограничник стал чемпионом Spartan Race-2022 в Корее

CentralAsia (MNG) - Spartan Race — это крупнейшее в мире соревнование по преодолению препятствий и выносливости в стиле милитари, которое проводится в 45 странах.

Spartan Race, основанный в 2010 году испольнительным директором Джо Де Сена, является крупнейшим в мире брендом, специализирующимся на гонках с препятствиями и на выносливость. Помимо участия более 7 миллионов участников в более чем 300 гонках, спартанский образ жизни охватывает более 45 стран и включает в себя серию мировых чемпионатов, программы тренировок и питания, продукты для здоровья и хорошего самочувствия, а также ряд средств массовой информации.

В спартанских гонках с препятствиями в военном стиле более 7 миллионов участников прыгали через огонь и перепрыгивали через финишную черту, напрягая свое тело и разум, преодолевая километры неумолимой местности, преодолевая характерные препятствия, такие как бросок копья, bucket brigade (5-галлонное ведро с гравием, которое необходимо нести на расстояние от 200 до 400 метров в спартанских гонках) и ползание по колючей проволоке.

Гоночные соревнования включают в себя три дистанции: 5 км 20 препятствий «Sprint»; 10 км, 25 препятствий «Super»; и 21 км, 30 препятствий «Beast», которые при прохождении за один гоночный сезон приносят участникам желанную медаль «Trifecta». Все гонки рассчитаны на время и состоят из элитных, соревновательных и открытых заездов, а также спартанских детских гонок, предназначенных для детей в возрасте от 4 до 14 лет со специальными препятствиями и трассами. В серии Spartan Championship Series представлены глобальные рейтинги, кульминацией которых является Spartan World Championship, где лучшие спортсмены мужского и женского пола соревнуются в Абу-Даби.

Нашу страну на соревнованиях «Spartan Race-2022» представлял бывший офицер-инструктор специального подразделения №0303 Пограничной службы, мастер легкой атлетики Х. Баттушиг выступил в категории «Beast» и занял первое место. В категории «Beast» ставится задача преодолеть 30 препятствий на 21-километровой горной дороге.

Он выполнил задание за 2 часа 10 минут и занял первое место. Баттушиг живет и работает в Корее и участвует в этом конкурсе во второй раз.

Спартанская выносливость, созданная для того, чтобы довести участников до предела и снова восстановить их, включает в себя 26,2 мили (или более) с 60 препятствиями Ultra Beast; четыре и 12-часовые Hurricane Heats и от 60 до 70-часовой Agoge, основанный на обряде посвящения древних спартанских мальчиков в возрасте 7 лет.

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