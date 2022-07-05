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Более 60 мигрантов подрались на стройке в Москве. Видео

CentralAsia (CA) -  Более 60 мигрантов устроили драку с применением палок и бит на стройке в промышленной зоне Руднево на востоке Москвы. Очевидцы засняли происходящее на видео, кадры конфликта были опубликованы во «ВКонтакте», передает Lenta.ru.

На видеоролике видно, как приезжие ругаются и кидают друг в друга строительный мусор. Многие участники конфликта вооружены досками, железными прутьями и метлами.

Прохожие позднее рассказали, что одна группа строителей бездельничала и коллегам пришлось доделывать за них всю работу. Это, по их мнению, и спровоцировало потасовку.

Пока не установлено, из какой страны были мигранты. В столичную полицию данных о конфликте не поступало. Сведений о пострадавших также нет.

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