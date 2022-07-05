Министр иностранных дел Монголии направила приветствие госсекретарю Блинкену

CentralAsia (MNG) - По случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки Батцэцэг Батмөнх, министр иностранных дел Монголии, направила поздравительное письмо Энтони Блинкену, государственному секретарю Соединенных Штатов Америки.

Выразив в своем письме, что Монголия гордится тем, что является стратегическим партнером Соединенных Штатов, министр иностранных дел подчеркнула, что в 2022 году отмечается 35-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Соединенными Штатами; и выразила глубокую признательность Соединенным Штатам за безвозмездную передачу Монголии педиатрических доз вакцин Pfizer против COVID-19 через COVAX.

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