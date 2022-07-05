экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр иностранных дел Монголии направила приветствие госсекретарю Блинкену

CentralAsia (MNG) -  По случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки Батцэцэг Батмөнх, министр иностранных дел Монголии, направила поздравительное письмо Энтони Блинкену, государственному секретарю Соединенных Штатов Америки.

Выразив в своем письме, что Монголия гордится тем, что является стратегическим партнером Соединенных Штатов, министр иностранных дел подчеркнула, что в 2022 году отмечается 35-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Соединенными Штатами; и выразила глубокую признательность Соединенным Штатам за безвозмездную передачу Монголии педиатрических доз вакцин Pfizer против COVID-19 через COVAX.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Узбекистан начали качать, – Лукашенко о ситуации в Каракалпакстане
  • Лавров прибыл в Улан-Батор с рабочим визитом
  • Россия снимает все ковидные ограничения на границе с 15 июля


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com