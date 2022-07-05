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В Нур-Султане готовятся к новой волне коронавируса. На заседание министры пришли в масках

CentralAsia (KZ) -  Похоже, официальный Нур-Султан уже готовится к новой волне коронавируса в Казахстане. На заседание правительства 5 июля министры пришли в масках, сообщает Orda.kz.

Накануне, Алматы перешел в «желтую зону» по распространению короновируса. Согласно эпидемиологической матрице, ближе всего к переходу также находится и Нур-Султан.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 37 в Нур-Султане.

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