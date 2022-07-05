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Казахстан с 12 июля вводит запрет на вывоз автотранспортом бензина и дизтоплива

CentralAsia (KZ) -  Казахстан с 12 июля вводит запрет на вывоз автотранспортом бензина и дизтоплива, сообщает Министерство энергетики страны.

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что запрет хотят ввести, чтобы не допустить дефицит на внутреннем рынке.

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