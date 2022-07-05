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В Узбекистане за сутки выявлено 74 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 5 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 196 человек. В течение прошедших суток зафиксировано 74 новых случая, сообщает Минздрав республики.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (14), Джизакской (7) и Хорезмской (7) областях.

За день выздоровели 62 человека (с начала пандемии 238292).

На лечении находятся 1267 больных COVID-19.

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