В Узбекистане за сутки выявлено 74 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:59, 05 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 5 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 196 человек. В течение прошедших суток зафиксировано 74 новых случая, сообщает Минздрав республики.
Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (14), Джизакской (7) и Хорезмской (7) областях.
За день выздоровели 62 человека (с начала пандемии 238292).
На лечении находятся 1267 больных COVID-19.
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