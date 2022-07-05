Граждане США поженились на площади «Регистан» в Самарканде (фото)

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 4 июля, в Самарканде на площади «Регистан» состоялась церемония бракосочетания граждан США Маршалла Майера и Эбру Джан, сообщили местные СМИ.

За последние два года пара побывала на 5 континентах. Даже купили оливковый сад в Турции, и теперь планируют на торжественной свадьбе в сентябре этого года подарить гостям оливковое масло собственного производства.

И, когда встал вопрос о месте проведения свадебной церемонии, молодые люди решили провести ее в Узбекистане. Так как побывав несколько лет назад в Самарканде, Маршалл влюбился в историю и архитектуру этого древнего города.

Маршалл и Эбру говорят, что история их любви началась с узбекской еды, и Регистан они выбрали потому, что Самарканд является культовым местом, которое олицетворяет вечность.

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