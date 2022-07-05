В Узбекистане прошла встреча министров сельского хозяйства Организации тюркских государств

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 4 июля состоялась первая встреча министров сельского хозяйства организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Мероприятие дало возможность расширению экономической взаимосвязи в агропромышленном комплексе, в том числе увеличению товарооборота и мобилизации инвестиций в реализацию взаимовыгодных проектов между государствами-членами и наблюдателями.

В форуме приняли генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Багдад Амреев, министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков, министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Каримов, министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев, министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, представители стран-наблюдателей заместитель государственного секретаря по международным отношениям Министерства сельского хозяйства Венгрии Оскар Экрош и заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Бегмырат Атаев, а также официальные лица соответствующих ведомств, представителей профильных организаций и ведущих компаний, международных и региональных организаций.

Целью мероприятия стало создание единой дискуссионной площадки по ключевым вопросам сотрудничества сельского хозяйства.