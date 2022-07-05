Казахстан отреагировал на задержание своего судна с «украинским зерном»

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана не ожидают международных последствий из-за задержания своего сухогруза «Жибек жолы», который перевозил партию зерна под российским флагом. Об этом заявил министр индустриального и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев, пишет ТАСС.

Речь идет об инциденте, когда Украина обратилась к властям Турции с просьбой задержать и арестовать казахское судно под флагом России. Утверждалось, что на нем перевозится «краденое» зерно из Бердянска. Анкара согласилась выполнить требование Киева и начала расследование.

«Для Казахстана не должно быть никаких последствий, потому что Казахстан не нарушал и никогда не нарушает законы — ни международные, ни те соглашения, которые мы ратифицировали», — отреагировал на произошедшее Ускенбаев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения