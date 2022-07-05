Казахстанцы сформировали коллективный иммунитет от коронавируса, – Минздрав РК

CentralAsia (KZ) - Вакцинация от коронавируса позволила казахстанцам сформировать коллективный иммунитет. 11 млн человек привились, а 5 млн — ревакцинировались. Об этом сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, передает Orda.kz.

«Сейчас коллективный иммунитет есть, более 11 млн человек у нас в стране привито, ревакцинацию прошли около 5 млн человек, это почти 67% из подлежащего континента и есть переболевшие пациенты, которые заболели легкой формой, но имеют иммунитет», – сказала министр в кулуарах правительства.

Минздрав по-прежнему рекомендует казахстанцам носить маски в местах массового скопления людей, но жёстких ограничительных мер вводить не будет.

«В среднем за сутки 10 тысяч человек прививается, в связи с отпускным периодом, стали почаще прививаться, вакцины имеются, запас вакцин на сегодняшний день около 2 млн доз, поэтому, прошу обратиться в поликлиники по месту жительства посоветоваться с врачом по поводу вакцинации и ревакцинации», – добавила министр.

Онf также отметила, что сегодня эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная. Республика находится в зеленой зоне. Но 4 июля в жёлтую зону вошел Алматы. Заболеваемость в растёт и в Нур-Султане.

За 4 июля по стране зафиксированы 187 случаев заболевания. Из них в Алматы — 112, в столице — 37.

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