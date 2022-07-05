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В офисе Зеленского озвучили потери российских войск в боях за Лисичанск и Северодонецк
Алексей Арестович
Алексей Арестович

CentralAsia (CA) -  Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что во время наступления на Лисичанск и Северодонецк войска РФ потеряли в бою около семи тысяч солдат, передает «Страна.ua».

«По нашим подсчетам, где-то три бригады полегли и два-три танковых батальона. Это где-то тысяч семь, не меньше, возможно, больше», - сказал он.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Луганской народной республики (ЛНР), в том числе Лисичанска — города-спутника Северодонецка и близлежащих населенных пунктов.

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