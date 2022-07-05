В пригороде Чикаго на параде в честь Дня независимости произошла стрельба: 6 погибли, более 20 ранены

CentralAsia (CA) - В Хайленд-Парке, пригороде Чикаго, произошла стрельба во время парада в честь Дня независимости. По данным местных властей, 6 человек погибли.

Как пишет Reuters, пострадали как минимум 26 человек, у 25 из них огнестрельные ранения. Среди пострадавших не менее четырех — дети, младшему восемь лет. Среди погибших один мексиканец.

Стрельба началась около 10:00 по местному времени во время парада. Стрелок находился на крыше одного из зданий. Как пишет Reuters, в полиции полагают, что он забрался на крышу по внешней лестнице, которая не охранялась. На месте, откуда велась стрельба, полицейские нашли винтовку.

Агентство также указывает, что на одном из видео, возможно снятом очевидцем, слышны около 30 быстрых выстрелов, затем перерыв, а затем еще около 30 выстрелов.

Позже начальник полиции города Крис О'Нил на пресс-конференции сообщил, что полиция опредила подозреваемого. По его словам, им оказался 22-летний Роберт Кримо III. Полиция полагает, что он местный. Молодой человек был за рулем серебристой Honda Fit 2010 года выпуска.

Кримо находится в бегах, его не смогли поймать сразу после стрельбы. Полиция полагает, что он вооружен и опасен, и просит граждан не приближаться к молодому человеку, если они его заметят, пишет агентство.

Президент США Джо Байден, комментируя произошедшее, заявил, что не намерен прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия». Он сообщил, что предложил помощь губернатору Иллинойса и мэру Хайленд-Парка, а также попросил федеральные правоохранительные органы оказать помощь в расследовании.