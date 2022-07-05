Делегация талибов находится с визитом в Ташкенте (фото)

Делегация талибов находится с визитом в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 4 июля, заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков принял делегацию Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Нуриддином Азизи, сообщает пресс-служба МИВТ РУз.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке узбекско-афганского сотрудничества в области инвестиций, торговли, транспорта и логистики. Согласованы дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив в каждом из вышеперечисленных направлений.

Была достигнута договоренность о совместной подготовке предложений по наращиванию двусторонней торговли и увеличению объемов грузоперевозок через территории двух стран. Также была отмечена перспективность совместной работы по налаживанию прямых связей между узбекскими и афганскими деловыми кругами с целью изучения имеющегося потенциала для взаимовыгодного партнерства.

Участники встречи рассмотрели меры по реализации проекта строительства трансафганской железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Обговорены практические аспекты организации во второй половине июля полевых исследований по маршруту пролегания железной дороги.

Узбекской стороной была выражена готовность продолжать оказывать гуманитарную помощь афганскому народу и развивать взаимодействие с Афганистаном в приоритетных сферах.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать постоянные контакты для обсуждения и решения актуальных вопросов узбекско-афганского сотрудничества.