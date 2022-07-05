В июле заболеваемость коронавирусом в Казахстане возрастет, – глава Минздрава РК

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CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила о сезонном росте количества заражений коронавирусом и ограничительных мерах в Казахстане.

«По мнению специалистов, в течение этого месяца заболеваемость будет нарастать. Если мы посмотрим на анализ, коронавирус увеличился в эти месяцы как в прошлом году, так и в предыдущий год. То есть имел место сезонный рост инфекционных заболеваний. Мы готовы к любому сценарию. До этого регистрировали более 16 тысяч случаев в день, и мы это преодолели. В настоящее время регистрируется 187 случаев за сутки. Все организации здравоохранения готовы к борьбе с коронавирусом», - заявила глава Минздрава Казахстана.

Гиният обратилась к казахстанцам с рекомендацией носить маски в местах массового скопления людей.

Глава Минздрава подчеркнула, что заболеваемость по всему миру выросла на 3%. По ее словам, это связано с увеличением потока туристов и сезонностью инфекционного заболевания.

C 16 июня в Алматы наблюдается прирост случаев коронавируса. Исследования показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сейчас, является тип вируса «стелс-омикрон».

4 июля Алматы вошел в «желтую» зону по эпидемиологической ситуации.

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