В Турции акула заплыла в залив у Мармариса. Отдыхающие отбивались от нее шваброй. Видео
- Азия и мир, общество
- 13:52, 05 июля 2022
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CentralAsia (CA) - На берегу турецкого курорта Мармарис отдыхающие шваброй отогнали акулу. Об этом сообщает ABC Gazetesi.
По сведениям издания, инцидент произошел в море на общественном пляже. Когда один из отдыхающих закричал, что в воде акула, другой турист достал швабру и начал от нее отбиваться.
Происходящее сняли на видео и выложили в сеть.
Мармарис — город-порт и курорт в Турции (между Антальей и Бодрумом). Располагается на побережье Эгейского моря.
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