В Турции акула заплыла в залив у Мармариса. Отдыхающие отбивались от нее шваброй. Видео

CentralAsia (CA) - На берегу турецкого курорта Мармарис отдыхающие шваброй отогнали акулу. Об этом сообщает ABC Gazetesi.

По сведениям издания, инцидент произошел в море на общественном пляже. Когда один из отдыхающих закричал, что в воде акула, другой турист достал швабру и начал от нее отбиваться.

Происходящее сняли на видео и выложили в сеть.

Мармарис — город-порт и курорт в Турции (между Антальей и Бодрумом). Располагается на побережье Эгейского моря.