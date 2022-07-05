Десятки граждан Казахстана застряли на границе с Узбекистаном,- СМИ

CentralAsia (UZ) - Около 80 граждан Казахстана третий день не могут пересечь границу с Узбекистаном со стороны Каракалпакстана. В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что «держат ситуацию на контроле», передают местные СМИ.

«Данная ситуация находится на особом контроле наших дипломатов в Узбекистане. Ведутся переговоры с узбекской стороной. Прилагаем все усилия, чтобы быстрее решить сложившуюся ситуацию. Наши граждане обеспечены трехразовым питанием, поддерживаем с ними постоянную связь», – сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его данным, всего на границе находилось около 80 граждан Казахстана, однако часть из них вернулась в Нукус, столицу Каракалпакстана, где в конце прошлой неделе происходили массовые протесты.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что пропуск людей, транспортных средств и грузов через пункт «Даут ата» – «Тажен» на границе Узбекистана и Мангистауской области Казахстана приостановлен. Официально узбекские власти причину закрытия пункта пропуска связали со «сбоем информационной системы».

3 июля граждане Каракалпакстана, до этого пытавшиеся вернуться из Мангистауской области, сообщили, что на границе полиция призвала их разойтись. Ранее в Бейнеуском районе Мангистауской области Казахстана более ста граждан Каракалпакстана не смогли пересечь границу.

Границы между двумя странами оказались закрытыми после того, как в конце прошлой недели в столице Каракалпакстана Нукусе и других городах региона вспыхнули массовые протесты, жители выступили против новой редакции Конституции, которая лишает Каракалпакстан суверенного статуса, дающего право выхода из состава Узбекистана. Протест был подавлен силой.

Президент Шавкат Мирзиеев 2 июля заявил о необходимости не трогать в Конституции статьи, касающиеся суверенитета Каракалпакстана, и объявил в автономной республике чрезвычайное положение и ввел туда дополнительные силы узбекской Нацгвардии.

4 июля власти Узбекистана заявили о гибели 18 человек. Всего во время подавления силовиками волнений пострадали 243 человека. Также к этому дню, по официальным данным, задержано 516 человек. Также 4 июля парламент Узбекистана принял официальное решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок к Конституции страны.