Узбекистан пригласил миссию ОБСЕ для наблюдения за референдумом

- Узбекистан, общество
- 14:15, 05 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - Делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента Абдулазизом Камиловым прибыла в Польшу, где прошла встреча с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, передаёт «Дунё».
Во время переговоров стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и БДИПЧ. Стороны согласились с важностью дальнейшего углубления взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Камилов передал Мекаччи приглашение направить Миссию БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за референдумом по внесению изменений в Конституцию Узбекистана.
Глава БДИПЧ ОБСЕ выслушал информацию о сути, содержании и приоритетных направлениях конституционной реформы и выразил признательность за приглашение направить Миссию по наблюдению за референдумом.
Ранее сообщалось, что ЦИК Узбекистана ускорил подготовку к конституционному референдуму.