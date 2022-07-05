Узбекистан пригласил миссию ОБСЕ для наблюдения за референдумом

CentralAsia (UZ) - Делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента Абдулазизом Камиловым прибыла в Польшу, где прошла встреча с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, передаёт «Дунё».

Во время переговоров стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и БДИПЧ. Стороны согласились с важностью дальнейшего углубления взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Камилов передал Мекаччи приглашение направить Миссию БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за референдумом по внесению изменений в Конституцию Узбекистана.

Глава БДИПЧ ОБСЕ выслушал информацию о сути, содержании и приоритетных направлениях конституционной реформы и выразил признательность за приглашение направить Миссию по наблюдению за референдумом.

Ранее сообщалось, что ЦИК Узбекистана ускорил подготовку к конституционному референдуму.