Amnesty International призвала власти Узбекистана провести беспристрастное расследование событий в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Узбекские власти должны немедленно раскрыть, что именно произошло в Нукусе, провести беспристрастное, независимое и тщательное расследование применения силы против протестующих и обеспечить справедливый суд над виновными.

Об этом заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

«Кадры, которые мы видели в минувшие выходные в социальных сетях, на которых запечатлены тяжело раненые протестующие и что-то похожее на кровь на улицах, вызвали настоящий шок. Власти должны срочно обнародовать, что именно произошло в Нукусе, провести беспристрастное, независимое и тщательное расследование применения силы против протестующих и обеспечить справедливое судебное разбирательство в отношении виновных», - отмечается в заявлении.

«Мы обеспокоены тем, что власти Узбекистана прибегают к своей обычной тактике затыкания независимых голосов и блокирования информации, в том числе через объявление чрезвычайного положения. Отключение интернета и мобильной связи в Нукусе мешает миру узнать, что произошло в выходные, — добавила она. — Мы получили сообщения о том, что критически настроенные по отношению к властям правозащитники задержаны и им угрожают пытки и другие виды жестокого обращения, однако информационная блокада делает независимую проверку этих сообщений практически невозможной».

Массовые акции протеста в Каракалпакстане против предложенных изменений в Конституцию Узбекистана начались 1 июля и завершились вечером 2 июля, когда силы безопасности разогнали протестующих. По данным узбекских властей, в ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. После протестов было арестовано 516 человек.

Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал к открытому и независимому расследованию кровавых событий в Каракалпакстане.