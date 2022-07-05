Это не акула, - власти Мармариса об инциденте на пляже

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- 14:59, 05 июля 2022
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|Предыстория: В Турции акула заплыла в залив у Мармариса. Отдыхающие отбивались от нее шваброй. Видео
CentralAsia (CA) - Власти Мармариса прокомментировали инцидент на берегу турецкого курорта, где отдыхающие шваброй отогнали рыбу, похожую на акулу.
«Рыба, которую отдыхающие видели на общественном пляже и приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это безобидное животное. Так что можете не брать швабру, когда идете купаться в море!» — говорится в сообщении.
Сарган, также известная, как рыба-стрела или рыба-игла, является давним обитателем кипрских вод.
В летние месяцы сарган приплывает близко к берегу. Его тело напоминает ленту, а длинный нос – иглу. Челюсти распахиваются, словно клюв, который усеян острыми и тонкими зубками. Размер средиземноморского саргана может достигать до 1 метра в длину.
Акула катран обитает в умеренных водах бассейнов всех океанов, также в Черном море и Средиземноморье. Встречается на глубине до 1460 м. Максимальная зарегистрированная длина — 160 см.