Зампремьера Казахстана высказался о возможности переименования столицы Нур-Султана

CentralAsia (KZ) - Нур-Султану не вернут прежнее название, по крайней мере, в обозримом будущем. Об этом в кулуарах правительства сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, передает Orda.kz.

Журналисты спросили его о том, при каких условиях столице могут вернуть прежнее название, но Тугжанов от прямого ответа ушёл.

«Я пока для этого никаких оснований не вижу. Я вам ещё раз говорю, что пока никаких оснований нет», – сказал Тугжанов в кулуарах Правительства.

Также он прокомментировал перенос даты празднования Дня столицы. Сейчас она совпадает с днем рождения первого президента Нурсултана Назарбаева.

«Мы празднуем не день рождения одного человека, мы празднуем День столицы. Ежегодно как отмечали день рождения города Нур-Султан, так и будет отмечаться. Вы знаете, что у нас запланировано много мероприятий. Они проходят в плановом режиме, начиная фактически с 1 июля. Это День домбры, Казахстан Барысы-2022 был посвящён Дню столицы. Все мероприятия с 1 по 8 июля проходят в рамках Дня столицы», – отметил Тугжанов.

23 марта 2019 года, столицу Казахстана Астану официально переименовали в Нур-Султан. Указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения