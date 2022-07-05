Туркменистан построит элеватор для хранения казахстанской пшеницы

CentralAsia (TM) - Туркменистан и Казахстан при долевом участии построят элеватор для хранения 100 тыс. тонн казахстанской пшеницы в Серхетабатском районе Марыйской области Туркменистана, рассказал вице-премьер по вопросам АПК Аннагельды Язмырадов.

Объект построят, чтобы наладить сотрудничество с Казахстаном по транзиту пшеницы и муки в Афганистан через Туркменистан. Это ускорит поставки и сделает их регулярными, передает издание «Ориент».

Элеватор планируется построить на земле животноводческого хозяйства «Чеменабат». Рядом также возведут цех для изготовления мешков, которые будут использовать для транспортировки груза.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на рабочем совещании в понедельник распорядился детальнее изучит предложение по строительству объекта, отметив его значение для развития отношений между странами региона и восстановления экономики Афганистана.