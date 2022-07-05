Какие конфликты происходили с начала 2022 года на постсоветском пространстве?

CentralAsia (KZ) - Портал Сentral Аsia подготовил подборку событий, протестов с начала 2022 года на постсоветском пространстве.

Казахстан

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

По данным Генпрокуратуры, погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков. Пострадали более 4,5 тыс.

По итогам январских событий было возбуждено 5,5 тыс. уголовных дел, 500 - направлены в суд.

Российские военные действия в Украине

21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля вышло обращение президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции» в Донбассе и вводе войск в Донецкую и Луганскую народные республики. 18 февраля республики начали эвакуацию жителей и объявили всеобщую военную мобилизацию.

Российские военные взяли под контроль: Лисичанск, Мариуполь, Северодонецк, Святогорск, Лиман, Изюм, Балаклея, Херсон, Мелитополь, Бердянск, Васильевк и тд.

В Минобороны России 2 раза сообщали о потерях в ходе российских военных действий. По последней информации на 25 марта, погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены. По данным Минобороны Украины, погибли 35 750 российских военных.

В офисе президента Украины сообщили, что в ходе российских военных действий погибло около 10 тыс. украинских военных.

По данным ООН, свыше 8,4 млн человек покинули Украину с начала российских военных действий 24 февраля.

Таджикистан

С 14 мая в Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, прошли протесты. Демонстранты выдвинули список требований, среди которых отставка представителей властей.

В Душанбе отреагировали жестко: заблокировали интернет и отключили мобильную связь. Помимо этого против участников митинга разрешили применять слезоточивый газ и резиновые пули.

18 мая в Рушанском районе ГБАО, где, по информации властей, около 200 человек заблокировали трассу Душанбе — Хорог, началась «антитеррористическая операция». По ее итогам 16 человек (их называют террористами) были убиты и 220 — задержаны.

Каракалпакстан

Массовые протесты в Каракалпакстане начались в конце июня после того, как был обнародован проект поправок в Конституцию Узбекистана. В новой редакции Конституции предлагалось убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная», а также удалить упоминание о праве республики на выход из состава Узбекистана.

1 июля на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса и других городов вышли тысячи протестующих. Президент Шавкат Мирзиеев прилетал в Нукус 1 и 2 июля. 2 июля он объявил в Каракалпакстане чрезвычайное положение. В республику были введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, ограничены мобильная связь и Интернет.

3 июля Шавкат Мирзияев заявил, что в результате протестов в Каракалпакстане есть жертвы среди мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Точное число жертв и пострадавших президент не назвал.

4 июля в Узбекистане срок обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РУз» продлили с 5 до 15 июля. В этот же день, 4 июля, парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в конституцию страны. Иными словами, статьи 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Республики Узбекистан, которые в предложенных поправках были изменены, оставили без изменений и сочли целесообразным сохранить действующие нормы.

В Каракалпакстане в ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, задержаны 516.

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