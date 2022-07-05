Владимир Жириновский предсказал протесты в Каракалпакстане еще в 2020 году. Видео

Владимир Жириновский

CentralAsia (UZ) - Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал о протестах в Узбекистане в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Политик тогда отметил, что все спорные территории на территории СНГ скоро дадут о себе знать. По его словам, народ Каракалпакии давно обратился к нему. Они выступали с просьбой об автономии. Жириновский еще тогда заявил, что именно эта проблема станет причиной протестов в стране.

«Наверное, уже забыли такой народ? На западе Узбекистана. Они просят, а где их автономия? Ликвидировали — ничего нет! Подождите, еще это загорится!», — говорил Жириновский в выпуске ток-шоу «60 минут» от 18 ноября 2020 года.

1 июля 2022 года после того, как власти вынесли на обсуждение новую Конституцию Узбекистана, начались протесты в столице Каракалпакстана Нукусе. В описании нового документы из статуса республики убрано слово «суверенная», как и право на отделение от Узбекистана.

В ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, задержаны 516.