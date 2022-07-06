Большое собрание талибов: религиоведы заявляют о своей верности и требуют международного признания талибов

CentralAsia (CA) - По итогам трехдневной встречи исламских священнослужителей и старейшин племен в Кабуле была принята резолюция из 11 пунктов, в которой они обещали поддержку талибам и призвали международное сообщество признать возглавляемое талибами правительство Афганистана, передает Кhaama.

Чтобы узаконить правление талибов, было созвано собрание «только для мужчин», и официальные лица талибов заявили, что могут обсуждаться острые вопросы, такие как среднее образование для девочек.

Официальные представители движения «Талибана» заявили, что встреча была возможностью для священнослужителей независимо предложить рекомендации о том, как исламистская группировка должна управлять обедневшей страной, но окончательная резолюция была в основном повторением их собственных идеологий.

Обновляя клятву верности, резолюция требовала приверженности мулле Хибатулле Ахундзаде, верховному лидеру талибов, лояльности талибам и абсолютного принятия законов шариата в качестве основы права.

Он также призвал международное сообщество «отменить санкции, позитивно взаимодействовать и разморозить активы афганского народа».

В окончательной резолюции не упоминалось об образовании девочек, но призывалось к тому, чтобы администрация уделяла современному образованию «особое внимание», а также правосудию и правам меньшинств «в свете исламского права».

В резолюции также подтверждается, что правительство и народ талибов обязаны сопротивляться восстаниям и коррупции и бороться с ними.

Участник большого религиозного собрания талибов Мавлави Муджиб Рахман Ансари ранее заявил во время мероприятия, что любой, кто восстает против исламского правления, должен быть обезглавлен.

Официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан Забиулла Муджахид, на пресс-конференции в четверг заявил, что правительство считает своим долгом прислушаться к мнению исламских священнослужителей на национальном собрании, состоявшемся в Кабуле.

«Со всего Афганистана, из 34 провинций, из каждого округа были приглашены два священнослужителя и один старейшина племени, а также из каждого полицейского округа два старейшины племени и один священнослужитель, — сказал заместитель официального представителя Исламского Эмирата Билал Карими.

Около 3000 человек были приглашены на трехдневный слет исламских священнослужителей, куда не были приглашены бывшие афганские политики и женщины. Это было первое большое собрание с тех пор, как в августе прошлого года талибы установили контроль над Афганистаном.