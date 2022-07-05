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МИД Туркменистана выразил озабоченность развитием событий в Каракалпакстане

CentralAsia (TM) -  МИД Туркменистана выразил озабоченность в связи с событиями, произошедшими в Каракалпакстане.

Согласно информации ведомства, туркменская сторона поддерживает своевременные и решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя и правопорядка в стране, безопасности и спокойствия жителей.

В МИД выразили уверенность, что многовековая народная мудрость, опыт и дальновидность позволят преодолеть возникшие трудности и обеспечить поступательное и стабильное развитие Узбекистана, устойчивость государственных и общественных институтов.

«Туркменистан как близкий сосед Узбекистана, связанный с этой страной узами братства, дружбы и тесного сотрудничества, выражает готовность оказать ей необходимую поддержку и содействие», — говорится в сообщении.

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