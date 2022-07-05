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В Узбекистане заявили, что участникам беспорядков в Каракалпакстане выдавали наркотики и деньги

CentralAsia (UZ) -  Национальная гвардия Узбекистана опубликовала фотографии с найденными списками участников беспорядков в Нукусе, по данным ведомства, они свидетельствуют, что демонстрантам выдавались психотропные вещества и наличные деньги.

В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек. Позднее командующий Нацгвардией, комендант Каракалпакстана Рустам Джураев уточнил, что среди погибших 14 гражданских лиц и четверо сотрудников правоохранительных органов. По его данным, 13 погибших гражданских находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В найденных и опубликованных списках «содержится информация о раздаче психотропных веществ, денег и других средств активистам незаконного митинга», - говорится в подписях к фотографиям, размещенным в Telegram-канале Нацгвардии.

В перечне выдаваемых демонстрантам препаратов фигурируют, в частности, лекарственные препараты лирика и трамадол. Демонстранты также получали наличными от 4 до 12 миллионов сумов (от 360 до 1080 долларов), указывается в найденных списках.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.

По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243, задержаны - 516. В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.

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