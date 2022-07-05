В России озвучили число студентов из стран Центральной Азии

CentralAsia (KZ) - Общее число иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три года более чем на 26 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Общее число иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три года более чем на 26 тысяч человек. Так, в 2019 году в России училось 298 тысяч иностранных студентов, в 2020 году – 315 тысяч, в 2021 году – 324 тысячи. В 2021 году Россия заняла пятое место в мире по числу иностранных студентов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном за высшим образованием в Российскую Федерацию приезжают студенты из Казахстана – 61 тысяча студентов, Узбекистана – 48,7 тысячи студентов, Китая – 32,6 тысячи студентов, Туркменистана – 30,6 тысячи студентов, Таджикистана – 23,1 тысячи студентов, Индии – 16,7 тысячи студентов, Египта – 12,4 тысячи студентов, Белоруссии – 10,2 тысячи студентов, Украины – 9,1 тысячи студентов и Кыргыстана – 8,6 тысячи студентов.

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