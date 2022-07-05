В Узбекистан предположительно с территории Афганистана прилетели 5 снарядов, - МИД РУз

CentralAsia (UZ) - 5 июля 2022 года около 16.20 часов на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана.

«Необходимо отметить, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле «Мажнунтол» г.Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов», - отмечается в сообщении МИД.

В настоящее время, компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин данного инцидента.