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Президенты Узбекистана и России обсудили ситуацию в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) -  Президенты Узбекистана и России 5 июля провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы РУз.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили ситуацию в Каракалпакстане. Российская сторона выразила поддержку решительным мерам, которые были приняты властями Узбекистана для стабилизации ситуации.

Кроме того, президенты говорили об укреплении двусторонних отношений. Был отмечен рост взаимной торговли на 35% с начала года. Также была отмечена активизация двусторонних контактов и взаимных обменов.

Ранее в этот же день глава Узбекистана провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отмечает пресс-служба президента Узбекистана, лидер Турции «выразил твердую поддержку усилиям главы государства по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Республике Каракалпакстан».

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