Президенты стран Центральной Азии соберутся 21 июля в Кыргызстане

CentralAsia (KG) - Четвертая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится 21 июля в городе Чолпан-Ата, сообщает ИА «Дунё».

По данным пресс-службы президента Кыргызстана, «все лидеры центральноазиатских стран уже приняли приглашение принять участие в данном мероприятии».

5 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера Кыргызстана Садыра Жапарова, в ходе которого «обсуждены актуальные вопросы широкой повестки дня узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства».

Лидеры двух стран также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне, включая вопросы подготовки к предстоящему саммиту стран Центральной Азии в городе Чолпон-Ате.

Предыдущая, третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в городе Авазе (Туркменистан), которой президент Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив, направленных на укрепление интеграционных процессов регионе.

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