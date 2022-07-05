В Сети появились видео последствия попадания ракеты в жилой дом в Термезе

CentralAsia (UZ) - В соцсетях 5 июля распространились видеоролики, на которых, предположительно, демонстрируются последствия попадания реактивной ракеты в жилой дом в Термезе.

На одной из видеозаписей видно, как снаряд пробил дыру в стене здания.

Ранее МИД РУз опубликовал сообщение, где говорится о попадании пяти реактивных снарядов на территорию Узбекистана. По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, снаряды прилетели на территорию страны предположительно со стороны Афганистана.