В Сети появились видео последствия попадания ракеты в жилой дом в Термезе

- Узбекистан, общество
- 23:59, 05 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - В соцсетях 5 июля распространились видеоролики, на которых, предположительно, демонстрируются последствия попадания реактивной ракеты в жилой дом в Термезе.
На одной из видеозаписей видно, как снаряд пробил дыру в стене здания.
Ранее МИД РУз опубликовал сообщение, где говорится о попадании пяти реактивных снарядов на территорию Узбекистана. По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, снаряды прилетели на территорию страны предположительно со стороны Афганистана.
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