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Премьер Монголии предложил Лаврову совместно построить ГЭС на реке Эгийн-Гол

CentralAsia (MNG) -  Глава МИД РФ Сергей Лавров нанес визит вежливости премьер министру Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

В начале встречи премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ упомянул, что в прошлом году исполнилось 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией, и отметил, что в интересах наших двух стран обогатить новый век отношений практического содержания в соответствии с идеалами добрососедства и всестороннего стратегического партнерства.

Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ обменялся мнениями с Министром иностранных дел Российской Федерации по поводу «Новой политики восстановления», инициированной правительством в целях возрождения экономики после пандемии, специальных масштабных межгосударственных проектов, в первую очередь строительство газопровода, восточной и западной вертикальной железной дороги Бичигт — Чойбалсан — Эрээнцав, Арцсуурь — Шивээхурэн, скоростной автомагистрали Алтанбулаг — Замын-Ууд, свободной экономической зоны «Алтанбулаг» и приграничных портов. Он особо выделил такие проекты, как улучшение инфраструктуры развития.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ акцентировал внимание на вопросе надежности поставок нефтепродуктов, поставляемых в нашу страну из России, и хочет расширить сотрудничество в сфере энергетики и в этих целях реализовать проект строительства гидроэлектростанции станции на реке Эгиин-Гол в Монголии совместно с российскими компаниями.

Напомним, что в последние годы российские СМИ постоянно критикуют проект монгольского гидроузла на реке Эгиин-Гол.

Монголия продолжает готовиться к строительству ГЭС, угрожающей Байкалу, – считают они. И российские экологи подчеркивают, что ГЭС Эгийн-Гол предполагается построить в бассейне крупнейшего притока Байкала – реки Селенга, и строительство этого крупного гидротехнического сооружения может самым негативным образом отразиться на состоянии уникального объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал.

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