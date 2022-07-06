Министр иностранных дел России посещает Монголию в поисках поддержки, — Associated Press

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретился с лидерами Монголии во время поездки в Азию, чтобы заручиться поддержкой в условиях дипломатической изоляции его страны со стороны Запада и карательных санкций, введенных за ее вторжение в Украину.

По сообщениям монгольских государственных СМИ, Лавров встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и нанес визит вежливости президенту Хурэлсух Ухнаа.

Монголия — страна, не имеющая выхода к морю, зажатая между Россией и Китаем, стремящаяся поддерживать дружеские отношения с обоими соседями, а также развивать тесные связи с США, чьи отношения с Москвой и Пекином становятся все более напряженными.

Государственные СМИ Монголии и России не сообщили подробностей о каких-либо конкретных обсуждениях украинского конфликта, подчеркнув при этом прочные двусторонние отношения. Стороны подписали ряд торговых соглашений, по территории Монголии строится трубопровод, по которому российский природный газ будет поступать в Китай.

«Подтвердив свою приверженность укреплению двусторонних отношений, (Лавров) выразил готовность сотрудничать с Монголией во всех аспектах», — сообщило официальное информационное агентство Монголии МОНЦАМЭ о встрече Лаврова с Хурэлсух.

Украина и неприятие Россией западной критики были главными темами публичных комментариев Лаврова.

Российское государственное информационное агентство ТАСС цитирует его слова о том, что Запад стремится превратить Украину «в откровенно русофобское, неонацистское государство, военный плацдарм», который будет угрожать безопасности России.

Он сказал, что «подробно» проинформировал монголов о том, что Кремль называет «специальной военной операцией» на Украине.

«Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как представители киевского режима вели и продолжают вести себя в Украине, были доступны широкой мировой общественности», — сказал Лавров.

«К сожалению, Запад делает все, чтобы заблокировать работу СМИ, которые предоставляют объективную информацию о происходящем», — сказал он, не предоставив никаких доказательств.

Правительство России заблокировало доступ к многочисленным независимым внутренним и зарубежным новостным агентствам в стране из-за их освещения войны в Украине и запретило своим гражданам называть свою агрессию вторжением.

Россия ложно назвала войну кампанией по «денацификации» Украины — страны с демократически избранным президентом-евреем, который хочет более тесных связей с Западом.

Согласно официальному сайту вьетнамского правительства, Лавров должен был отправиться во Вьетнам во вторник с двухдневным визитом.

В среду он встретится с вьетнамскими лидерами, включая министра иностранных дел Буи Тхань Сона, премьер-министра Фам Минь Чиня и генерального секретаря Коммунистической партии Нгуен Фу Чонга.

Визит приурочен к 10-летнему юбилею двух стран с тех пор, как они расширили свои отношения до всестороннего стратегического партнерства. Россия была близким сторонником коммунистического правительства Ханоя во время войны во Вьетнаме против капиталистического юга и его американских и других западных союзников.

Позднее на этой неделе Лавров примет участие в встрече в Индонезии министров иностранных дел Группы двадцати ведущих богатых и развивающихся стран.

источник: Associated Press из Пекина, Китай.

перевод с английского: Татар С.Майдар.

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