Военная дипломатия Монголии делает акцент на женщинах-миротворцах, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - В Монголии прошла конференция, посвященная роли женщин в миротворческих операциях.

В этом году исполняется 20 лет со дня первого развертывания Монголией миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. В качестве полупраздничного шага президент Монголии Хурэлсух Ухнаа инициировал первую в истории Монголии международную конференцию в поддержку резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность», которая «призывает все стороны к расширению участия женщин и учитывать гендерные аспекты во всех усилиях Организации Объединенных Наций по обеспечению мира и безопасности». Конференция стала приветствием для всех женщин-миротворцев, но она также стала ярким моментом для военной дипломатии Монголии.

В 2002 году парламент Монголии принял закон, разрешающий военным использовать солдат в операциях международной коалиции. В результате Монголия впервые направила двух отдельных невооруженных военных наблюдателей в миссии ООН, одного в Демократическую Республику Конго, а другого в Западную Сахару, в 2002 году. гуманитарный и медицинский персонал в такие страны, как Сьерра-Леоне, Либерия, Косово, Судан, Ирак и Афганистан.

В 2019 году ООН официально признала участие Монголии в оказании гуманитарной помощи, обеспечении безопасности и оказании медицинских услуг в тех частях мира, которые остро нуждаются в дополнительной поддержке.

Поскольку внешняя политика Монголии преследует многосторонний подход, активное участие в миротворческих миссиях укрепляет военную дипломатию страны с многосторонними организациями и министерствами обороны по всему миру.

Во время встречи министров ООН по поддержанию мира в Сеуле в 2021 году Монголия обязалась создать Исследовательский центр миротворческих операций, увеличить число женщин-миротворцев в миссиях ООН, провести международную конференцию и оснастить подразделения возможностями возобновляемых источников энергии.

В конференции 2022 года «Женщины, мир и безопасность» приняли участие женщины-миротворцы из 30 стран, включая Монголию, а также 60 представителей и международных исследователей и ученых из миротворческих миссий Европейского Союза и ООН. На конференции заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа поблагодарил всех женщин-миротворцев и подчеркнул неизменную поддержку Монголией миротворческих операций ООН на протяжении последних 20 лет.

Конференция была направлена на поддержку выполнения резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, принятой в 2000 году. Основная цель конференции заключалась в том, чтобы создать среду, в которой женщины-миротворцы могли бы поделиться своим опытом, идеями и проблемами.

Первая женщина-бригадный генерал Монголии Болор Ганболд, которая ранее неоднократно служила в миссиях ООН, открыто заявляла о важности ограничения гендерного неравенства в монгольских вооруженных силах, а также в миротворческих миссиях ООН. В ответ на точку зрения генерала и в соответствии с целями ООН, Хурэлсух пообещал увеличить к 2027 году монгольских женщин-миротворцев до 15 процентов военного контингента страны. Хотя квота ООН еще далека от выполнения, следует признать приверженность президента достижению этой цели.

Как заявил Хурэлсух, «Монголия направила более 20 000 военнослужащих для участия в миротворческих и международных военных операциях ООН, и более 900 из них — женщины. Монголия занимает 20-е место по количеству женщин-миротворцев среди стран, предоставляющих войска ООН». По данным фонда Friedrich Ebert Stiftung и Монгольского института инновационной политики, монгольские женщины-миротворцы в основном участвуют в Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (38 процентов всех женщин-ОПМ Монголии) и Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (27 процентов).

Вклад Монголии в миротворческие миссии олицетворяет приверженность страны глобальной безопасности и гуманитарной помощи. Поскольку правительство Монголии продолжает поддерживать многосторонние усилия по разрядке враждебных ситуаций и обеспечению защиты и безопасности уязвимых лиц, военная дипломатия страны диверсифицируется и укрепляется на двустороннем и многостороннем уровнях.

Франция, которая также является крупным спонсором операций ООН по поддержанию мира, признала усилия Монголии. Посол Франции в Монголии Себастьян Сурун, присутствовавший на конференции «Женщины, мир и безопасность», заявил: «Франция гордится партнерством с Монголией на международном уровне. Будет правильным признать вклад монгольской женщины-миротворца как часть приверженности Монголии миротворческим миссиям ООН».

Глобальные партнеры Монголии поддержали инициативу Монголии по включению большего числа женщин в миротворческие и вооруженные силы.

Соединенные Штаты были крупнейшей системой поддержки участия Монголии в миротворческих миссиях. В последние годы США обеспечивали обучение и поддержку женщин-военнослужащих. В 2019 году 23 женщины из Монголии приняли участие в программе женского наставничества в вооруженных силах США, организованной Командованием Индо-Тихоокеанского региона США и Тихоокеанской армией США во время учений «Гобийский волк».

С точки зрения внешней политики, многогранный и многоаспектный аспект операций ООН по поддержанию мира является движущей силой военной дипломатии Монголии. Деятельность, в которой участвует Монголия, включая, помимо прочего, миротворческие операции ООН, международные учения Таван-Толгой или традиционные военные полевые учения с соседями, укрепляет отношения Монголии с многосторонними организациями и министерствами обороны.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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