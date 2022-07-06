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Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Соглашения о ТЭС между Азербайджаном и Монголией

CentralAsia (MNG) -  Азербайджан и Монголия будут сотрудничать в торгово-экономической сфере.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии, —сообщает Trend.

Согласно указу президента, «Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии», подписанное 21 октября 2021 года в Баку (Азербайджан) и Улан-Баторе (Монголия), было одобренно.

Министр иностранных дел Б.Батцэцэг 21 октября 2021 года провела видеоконференцию с министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым.

В ходе онлайн-встречи было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительствами Монголии и Азербайджана.

Как сообщало тогда МИД Монголии, этот документ предоставит возможность в долгосрочной перспективе устойчиво развивать и расширять торгово-экономические отношения между двумя странами, изыскать новые пути развития и создать механизм двустороннего сотрудничества за счет регулярного проведения совместных встреч экспертов для устранения препятствий, которые могут возникнуть в процессе реализации соглашения.

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