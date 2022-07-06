IRI отмечает 30-летие поддержки демократии в Монголии

CentralAsia (MNG) - После мирной революции в Монголии в 1990 году, которая заменила советское иго демократией и позволила стране проводить независимую внешнюю политику, Соединенные Штаты быстро отреагировали, предоставив жизненно важную помощь в целях развития. Международный республиканский институт (IRI) при щедрой поддержке Национального фонда за демократию (NED) и Агентства США по международному развитию (USAID) был одной из первых НПО на местах, оказавших ценную помощь монголам, работающим над построением новой демократической инфраструктура на руинах коммунизма.

В этом году IRI отмечает свое 30-летие в Монголии, что дает возможность задуматься о прошлых успехах, а также о возникающих проблемах в будущем.

Начиная с 1992 года, работа IRI поддерживала конкурентную демократическую систему, чтобы помочь партиям стать жизнеспособными политическими организациями. Усилия IRI поддержали долгосрочную институционализацию и профессионализацию массовых политических партий, и сегодня система Монголии остается свидетельством этого перехода.

При поддержке USAID IRI обновила свою стратегию поддержки выборных должностных лиц после первой передачи власти в Монголии за более чем 70 лет. После исторических выборов 1996 года IRI руководила программами обучения вновь избранных парламентариев технической помощи по их ролям и обязанностям, уделяя особое внимание процедурам и правилам, обеспечивающим эффективную разработку законопроектов, дебаты по законодательству и общий надзор за деятельностью правительства и реформами.

IRI провела начало 2000-х в Монголии над инициативами по укреплению парламента и провела первые технические консультации о том, как проводить слушания комитетов в Великом государственном хурале. Сегодня слушания комитета в Государственном дворце — рутинная процедура, но два десятилетия назад, когда парламент Монголии быстро становился профессионалом, это была инновационная практика, и IRI оказала ключевую поддержку, которая позволила законодательному органу стать более совещательным и демократическим институтом.

Наблюдение за выборами также было начато в Монголии при поддержке IRI. Перед парламентскими выборами 2004 г. и президентскими выборами 2005 г. IRI реализовала первые в стране общенациональные программы обучения наблюдателей за выборами для членов всех политических партий. Воздействие этих тренингов было продемонстрировано беспрецедентным участием тысяч наблюдателей за опросами. С тех пор партийные наблюдатели наблюдали за каждыми выборами в Монголии и играли жизненно важную роль в проверке свободных и справедливых выборов и поддержке последовавшей за этим многократной мирной передачи власти.

За последнее десятилетие большая часть работы IRI в Монголии сместилась в сторону оказания помощи гражданскому обществу и работы с разнообразными НПО, которые поддерживают защиту интересов, права человека и управление, учитывающее интересы граждан, — бесценные составляющие обеспечения демократии.

Президент IRI Дэниел Твининг посещает выездную группу в Улан-Баторе во время его недавней поездки, посвященной 30-летию IRI в Монголии.

История демократического успеха Монголии как консолидированной демократии, зажатой между двумя авторитарными соседями, важна для всего мира. В условиях растущей напряженности в регионе, усугубляемой ничем не спровоцированным и неоправданным вторжением России в Украину, как никогда важно, чтобы свободолюбивые страны всего мира твердо выступили вместе в защиту демократии и прав человека.

29 июня IRI официально отметила свое 30-летие в Монголии приемом в Улан-Баторе, на котором присутствовали специальные гости из Вашингтона, округ Колумбия. В мероприятии приняли участие президент IRI Дэниел Твининг, приглашенный STAFFDEL из Партнерства за демократию Палаты представителей (HDP), а также большая и разнообразная сеть заинтересованных сторон из Монголии.

Празднование 30-летия дало возможность собраться вместе, подумать и отпраздновать ощутимые достижения и долгосрочное влияние. Однако по-прежнему очевидно, что в мире, где пандемия повсюду испытывает институты, а авторитарные и нелиберальные деятели продолжают подрывать глобальные нормы и демократические ценности, работа IRI в Монголии и и постоянная поддержка таких доноров, как NED и USAID, остаются как никогда важными.

автор: Крэйг Кастанья

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: International Republican Institute

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