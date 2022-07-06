Отчет о конкурентоспособности должен стать руководством для всех чиновников Монголии

Цагаан Пунцаг, председатель совета директоров EPCRC

CentralAsia (MNG) - Центр мировой конкурентоспособности в Лозанне; Швейцария представила «Отчет о глобальной конкурентоспособности за 2022 год». Центр исследований экономической политики и конкурентоспособности (The Economic Policy and Competitiveness Research Center - EPCRC) Монголии является официальным партнером организации в Монголии, и наряду с ежегодной отправкой информации о Монголии, он также сотрудничает в выявлении проблем и трудностей, с которыми пришлось столкнуться в течение этого года.

«Отчет о глобальной конкурентоспособности» постоянно публикуется с 1989 года, и конкурентоспособность 63 стран измеряется путем сравнения 333 показателей четырех основных факторов: экономической мощи, эффективности управления, прибыльности организации бизнеса и инфраструктуры. Этот отчет уникален тем, что является наиболее полным и подробным исследованием. Монголия включена в Отчет с 2015 года.

30 июня 2022 года Центр исследований экономической политики и конкурентоспособности представил результаты «Отчета о глобальной конкурентоспособности за 2022 год». Конкурентоспособность Монголии снижается из года в год. По результатам исследования этого года Монголия занимает 61-е место из 63 выбранных сопоставимых стран.

Общий балл конкурентоспособности снизился с 40 в прошлом году до 36,2 в 2022 году. По данным Центра исследований экономической политики и конкурентоспособности, основными проблемами, с которыми сталкивается Монголия, являются 1) инфляция, 2) повышение обменного курса или обесценение тугриков, 3) ограничения экспорта и импорта, 4) социальные проблемы, такие как бедность и безработица, 5) замедление экономического роста.

«Монголию можно сравнить с упрямой лошадью. Правительства других стран добиваются прогресса, анализируя отчет о конкурентоспособности и предпринимая необходимые меры. Например, 20 лет назад Дания занимала 15-е место по конкурентоспособности, но согласно отчету этого года она занимает первое место. Экономика Монголии выросла на 16,17 процента 10 лет назад, но с 2013 года она снизилась. В наших отчетах измеряются результаты политик и операций. Стабильная безопасность и деловая среда необходимы для развития страны. И самое главное, чиновники и офицеры на государственных должностях - всех уровней должны держать эти отчеты на своих рабочих местах в качестве справочного пособия, чтобы найти свои недостатки и улучшить свое суждение при принятии необходимых мер», — сказал Цагаан Пунцаг, председатель совета директоров EPCRC в Монголии.

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