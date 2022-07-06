Современная терапия в Монголии вступает в новую эру, опережая лучевую терапию рака на 20 лет

CentralAsia (MNG) - В стране внедрена технология уничтожения раковых клеток путем испускания чрезвычайно высокоэнергетического излучения и лечения без вредного воздействия радиации.

Национальный центр исследования рака (НЦИР) вчера объявил о внедрении технологий IMRT и VMAT, которые продвинули разработку лучевой терапии рака на 20 лет.

«20-летняя задержка технологии в лучевой терапии рака была компенсирована за один год. Ранее, в 2019 году, с помощью правительства Австрии в нашу страну впервые был ввезен линейный ускоритель для лучевой терапии. С помощью двух линейных ускорителей современная лучевая терапия вступила в новую эру. Затем была проведена 3D конформная лучевая терапия (3D CRT).

В аппарате внедрены технологии IMRT и VMAT для дальнейшего улучшения качества лучевой терапии и обогащения ее новыми технологиями. Это не только сэкономит время пациента, но и поможет провести оптимальную дозу лучевой терапии», — отметили врачи НЦИР.

«С помощью этого устройства можно проводить лучевую терапию, выпуская излучение чрезвычайно высокой энергии и пропуская его через тело человека. Излучение должно поразить опухоль-мишень. Это излучение работает на клеточном уровне и разрушает опухолевые клетки. Но радиация раньше повреждала все ткани на пути к человеческому телу. Другими словами, не было возможности отличить опухолевые клетки от здоровых клеток. Теперь уничтожаются только опухолевые клетки», — сказала В.Энхцэцэг, старший физик Национального института радиологии, о новой технологии лучевой терапии.

«От простой 3D CRT до технологии IMRT и VMAT следующего уровня — она продвинулась вперед в стране. Трехмерный конформал использовался для формирования опухоли и доставки излучения к опухолевой мишени с 4-8 сторон. IMRT, с другой стороны, защищает здоровые ткани, окружающие опухоль. В прошлом конформные обработки были связаны с некоторой степенью радиационного повреждения.

С помощью недавно внедренной технологии можно полностью устранить вредное воздействие радиации при полном лечении опухоли. Для терапии VMAT возможно лечение, при котором излучение не увеличивается. Их внедрение приносит следующий прогресс в лучевой терапии. Это означает, что он становится более эффективным и безопасным», — уточнила она.

Точное определение опухолевого процесса путем использования современных диагностических методов, создающих возможность максимального воздействия на опухоль и выявленные пораженные лимфоузлы,-определяющее в бережном отношении к здоровым тканям и критическим структурам. Создание условий точного подведения планируемой дозы, снижение по-глощенных доз на критические структуры, уменьшение незапланированных перерывов в курсе химиолучевой терапии (ХЛТ) возможно с помощью современных технологий конформной радиотерапии (3D CRT, IMRT, VMAT).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения