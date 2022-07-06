экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Депутат Д.Цогтбаатар назначен главой миссии ОБСЕ по информационным исследованиям

CentralAsia (MNG) -  В эти дни (2-6 июля) в Бирмингеме (Великобритания) проходит 29-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Группа «Шелковый путь» приняла решение создать команду по установлению фактов (fact-finding mission) и назначить ее руководителем монголького депутата Цогтбаатар Дамдин.

Команда будет собирать информацию о состоянии торговых, инвестиционных и экономических отношений между Европой и Азией, собирать информацию, изучать и разрабатывать оценку и анализ.

В состав команды входят высокопоставленные чиновники с репутацией и опытом, в том числе два бывших председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Депутат парламента Монголии Д.Цогтбаатар возглавляет делегацию Монголии в ОБСЕ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Министр иностранных дел России посещает Монголию в поисках поддержки, — Associated Press
  • Военная дипломатия Монголии делает акцент на женщинах-миротворцах, — The Diplomat
  • РБК: Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com