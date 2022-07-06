Депутат Д.Цогтбаатар назначен главой миссии ОБСЕ по информационным исследованиям

CentralAsia (MNG) - В эти дни (2-6 июля) в Бирмингеме (Великобритания) проходит 29-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Группа «Шелковый путь» приняла решение создать команду по установлению фактов (fact-finding mission) и назначить ее руководителем монголького депутата Цогтбаатар Дамдин.

Команда будет собирать информацию о состоянии торговых, инвестиционных и экономических отношений между Европой и Азией, собирать информацию, изучать и разрабатывать оценку и анализ.

В состав команды входят высокопоставленные чиновники с репутацией и опытом, в том числе два бывших председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Депутат парламента Монголии Д.Цогтбаатар возглавляет делегацию Монголии в ОБСЕ.

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