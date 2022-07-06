«Медуза»: Под контролем России теперь вся Луганская область — и крепнет ощущение, что Украина начинает серьезно проигрывать. Это правда?

CentralAsia (CA) - Взятие Лисичанска Кремль отметил массовыми награждениями причастных: два генерала, командовавших войсками, получили звание героев России, один из танковых полков получил наименование «гвардейский». Но похоже, власти России преувеличивают — сознательно или нет — военное значение этой победы: украинские войска не были окружены и покинули Лисичанск и его окрестности в относительном порядке, пишет «Медуза»

Теперь российская армия столкнется с ними на новых — возможно, более выгодных для украинцев — позициях. Чуть раньше в Киеве и Одессе отпраздновали эвакуацию российского гарнизона с острова Змеиный в Черном море, хотя в реальности сами украинские силы пока не смогли овладеть им. Стороны полностью перешли к войне на измор, исход которой зависит не от захвата и потери небольших территорий, а от накопления и расходования военных ресурсов.

События в Лисичанске

Российские войска ко 2 июля полностью заняли крупный город Лисичанск в Луганской области и поселки к западу от него. В результате под контроль России перешла вся агломерация Северодонецк-Лисичанск-Рубежное и территория Луганской области в целом. Теперь линия фронта западнее Лисичанска проходит по границе Луганской и Донецкой областей.

Отход украинских войск из агломерации Северодонецка-Лисичанска был довольно организованным:

После того, как российские войска в конце июня вытеснили украинские части из поселка Врубовка, оборона всего района начала разваливаться: под угрозой окружения оказались войска одновременно в Северодонецке и Горском. Тогда украинское командование приняло давно назревшее решение об отступлении из Луганской области.

Украинские войска сначала покинули Горское и Золотое, затем — Северодонецк. Это была трудная операция: Северодонецк отделен от всего остального района боевых действий рекой Северский Донец, все мосты, связывающие город с Лисичанском, были взорваны, а потому украинские подразделения отходили на лодках и вброд.

Уже к 24 июня стало понятно, что не удастся удержать и Лисичанск, несмотря на его выгодное географическое положение (город расположен на высоком берегу Северского Донца). Российские войска подошли к городу с юга и юго-запада и захватили главный опорный пункт обороны — Лисичанский НПЗ, что снова создало риск окружения всего района: с севера и востока район ограничен Северским Донцом, за которым находились российские войска; выход российских войск на западные окраины означал бы, что его украинский гарнизон будет полностью отрезан от основных сил. Вероятно, в городе и окрестностях к этому моменту было несколько тысяч украинских военных (точнее сказать сложно, поскольку эвакуация некоторых подразделений началась еще после 24 июня), которым грозила судьба гарнизона Мариуполя. Их пришлось эвакуировать.

Выведенные из Лисичанска части теперь занимают оборону на холмах к востоку от Северска и Бахмута (сами города находятся в низине, а потому не пригодны к длительной обороне).

События на острове Змеиный

Потерпев поражение в Луганской области, украинская армия одержала победу на другом краю Украины: после нескольких месяцев боев в воздухе, на море и на суше российские войска эвакуировались с острова Змеиный в Черном море.

Попытки украинской армии высадиться на острове с вертолетов в начале мая провалились: они были остановлены российской авиацией. После этого российское командование перебросило на остров дополнительные силы ПВО, чтобы попробовать защитить гарнизон от ракетных ударов с берега.

Однако это не помогло: Змеиный находится в 40 километрах от ближайшего берега — острова Кубанский в устье Дуная, что позволяет вести огонь по нему в том числе дальнобойной ствольной артиллерии, против массового использования которой средства ПВО бессильны. Помешать украинской артиллерии обстреливать остров могла бы российская авиация (ударами по выявленным орудиям). Однако так далеко в глубине украинской территории российская авиация действовать не может, поскольку опасается ПВО противника.

Несколько дней артиллерийских ударов по острову вынудили российское командование эвакуировать гарнизон.

Спутниковый снимок острова Змеиный 30 июня 2022 года

Это важные победы для каждой из сторон?

Это вполне серьезные победы для того типа войны (война на измор, или на истощение), которая ведется в последние месяцы. Однако они мало влияют на ее исход. Для победы в войне на истощение требуется, чтобы ресурсы воюющей армии росли быстрее (или убывали медленнее), чем у противника. В этом смысле обе стороны пока ничего решительно не выиграли и не потеряли.

Лисичанск

Вероятно, под Лисичанском украинская армия понесли бóльшие потери, чем российская (но издание точно этого не знает). Вероятно, в последние недели украинская армия уже не могла эффективно наносить потери противнику, а сама несла большие потери от огня российской артиллерии. Поэтому столь долгое удержание позиций в Северодонецке, Лисичанске и Горском было скорее ошибкой.

Но при этом российской армии не удалось разгромить основные силы украинской группировки в этом районе. Она вновь не смогла замкнуть кольцо окружения, хотя после взятия Лисичанского НПЗ для этого требовалось пройти всего 8 километров. Чтобы ускорить наступление, командование ВС РФ организовало форсирование Северского Донца северо-западнее Лисичанска. Но это не слишком помогло: 8 километров российская армия смогла пройти за 4 дня (и то, половина была пройдена, когда противник уже отошел).

Естественно, при таких темпах наступления украинские войска покинули намечавшийся котел, хотя и не всегда организованно: так, многие части выходили пешком под постоянными артиллерийскими обстрелами. Однако никаких признаков реального окружения — сотен пленных, десятков единиц брошенной и подбитой техники — в районе Лисичанска не наблюдается.

Нет и бреши во фронте, которая обычно образуется после окружения. А значит, российская армия не сможет быстро развить наступление в оперативную глубину. Где бы она ни собралась наступать — под Северском или Бахмутом, Славянском или на окраинах Донецка, — ей придется вновь штурмовать подготовленные украинские позиции и тратить свои небесконечные ресурсы.

Змеиный

Украинская армия тоже пока не получила больших выгод от удаленной «зачистки» Змеиного. На вертолете на остров был доставлен флаг, однако занять его физически и разместить там технику украинское командование пока не рискует: защитить Змеиный от ударов с воздуха может не позволить российская авиация. Помешать ей действовать в районе острова даже дальнобойное украинское ПВО пока не может (если та будет действовать на малых высотах): не хватит дальности для надежного наведения на цели.

Это не значит, что Змеиный имеет только политическую и пропагандистскую ценность. Теоретически остров мог бы играть важную роль в войне для одной из сторон, если бы она могла его полноценно использовать как базу для ПВО и противокорабельных ракет. Так, размещение на острове противокорабельных ракет Harpoon (переданы Киеву странами Запада) позволило бы украинской армии атаковать российский флот прямо у баз в Евпатории и даже Севастополе. Однако как показывает опыт российской оккупации острова, размещение — и защита от атак — техники на острове приводит только к трате ресурсов.

При этом уход российских войск с острова мало влияет на блокаду украинских портов и территориальных вод: Россия, если захочет, сможет атаковать направляющиеся в Украину гражданские суда авиацией, ракетами береговой обороны и подводными лодками. Осознавая эту теоретическую возможность, судовладельцы не направляют свои суда в Украину.

Что будет дальше?

Все зависит от того, какая и сторон будет лучше наращивать свои ресурсы и уничтожать ресурсы противника. Ограничения для Киева и Москвы известны:

Кремль так и не стал объявлять открытую мобилизацию, что ограничивает людской мобилизационный потенциал армии. При этом именно отсутствие достаточного количества пехоты (наряду с малой активностью авиации в глубине территории противника) не дает возможности вести операции на окружение украинских войск, чреватые для них большими потерями. Если украинские власти продолжат успешную мобилизацию, а российские ее так и не объявят, численное преимущество украинской армии рано или поздно может переломить ситуацию в пользу Киева.

Реализовать численное превосходство на фронте Украине мешает недостаток тяжелого вооружения, прежде всего артиллерии. Поставки гаубиц и систем залпового огня с Запада пока недостаточны для того, чтобы перевооружить всю украинскую армию (а тем более — создать резервы из вновь сформированных соединений). Однако если командование ВСУ сможет сконцентрировать имеющиеся ресурсы на одном из участков фронта (например, под Херсоном), оно может уже в ближайшие недели провести успешное наступление. Впрочем, пока украинское командование ни разу не показало, что может концентрировать ресурсы, планировать и проводить такие наступления.

Впрочем, стороны все чаще вместо активных наступлений (чреватых потерями) используют дальнобойные средства для изматывания противника и уничтожения его ресурсов. Так, российская армия уже несколько недель наносит удары оперативно-тактическими и крылатыми ракетами по украинским складам боеприпасов и штабам. Теперь тем же занимается и украинская армия, получившая с Запада дальнобойные установки залпового огня HIMARS. Их высокоточными ракетами в последние 10 дней были уничтожены как минимум четыре крупных склада боеприпасов российской армии в десятках километров от фронта. Украинская артиллерия также наносит удары по складам ствольной артиллерии — в том числе в Донецке. Впрочем, российскую артиллерию в наступлении на Лисичанск это не остановило.