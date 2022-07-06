Джеймс Бейкер поделился своими теплыми воспоминаниями, а также рыбалкой в Монголии

CentralAsia (MNG) - За последние 30 лет Монголию посетили 5 государственных секретарей США, из них 3 женщины. Это госсекретари Мадлен Олбрайт, Кондолиза Райс и Хиллари Клинтон. Из 71 госсекретаря Соединенных Штатов только 3 были женщинами, и все эти 3 женщины-секретаря посетили Монголию.

Достопочтенный Джеймс Бейкер III был первым госсекретарем США, посетившим Монголию. Достопочтенный Джон Керри был последним госсекретарем США, посетившим Монголию в 2016 году.

В ходе визитов государственных секретарей Соединенные Штаты выразили непоколебимую приверженность выбранному Монголией пути демократии, уважения прав человека и верховенства закона, а также развития рыночной экономики.

Каждый визит госсекретаря имеет свое значение. Госсекретарь Бейкер открыл посольство США в Монголии, визит госсекретаря Олбрайт привел к первому двустороннему заявлению, госсекретарь Райс сопровождала президента США Джорджа Буша во время визита в Монголию, госсекретарь Хиллари Клинтон открыла Международный форум женского лидерства в Улан-Баторе и посетила Монголию ранее также в качестве первого Леди и госсекретарь Керри объявил о региональной инициативе «LEAD Монголия».

Министр иностранных дел Батцэцэг выразила госсекретарю Блинкену глубокие соболезнования в связи с кончиной госсекретаря Олбрайт, а посол Батбаяр подписал книгу соболезнований мадам Мадлен Олбрайт в Государственном департаменте.

Когда посол Батбаяр нанес визит вежливости бывшему госсекретарю Бейкеру в Хьюстоне, штат Техас, и выразил искреннюю признательность, госсекретарь Бейкер поделился своими теплыми воспоминаниями о плодотворной беседе с тогдашним министром иностранных дел Гомбосурэн, а также о рыбалке в Монголии.

Правительство США признало Монголию в январе 1987 года и учредило свое первое посольство в Улан-Баторе в июне 1988 года. Официально оно открылось в сентябре 1988 года. Первый посол США в Монголии Ричард Л. Уильямс не был там резидентом. Джозеф Э. Лейк, первый постоянный посол, прибыл в июле 1990 года. Государственный секретарь Джеймс А. Бейкер III посетил Монголию в августе 1990 года и снова в июле 1991 года. Монголия аккредитовала своего первого посла в Соединенных Штатах в марте 1989 года. государства Мадлен Олбрайт посетил Монголию в мае 1998 года, а премьер-министр Энхбаяр посетил Вашингтон в ноябре 2001 года. Заместитель государственного секретаря Ричард Л. Армитидж посетил Монголию в январе 2004 г., и президент Багабанди прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Джордж Буш в июле 2004 г. Президент Буш, г-жа Буш и госсекретарь Кондолиза Райс посетил Монголию в ноябре 2005 года. Это был первый визит президента США в Монголию. Министр обороны Рамсфелд посетил страну в октябре 2005 года, а спикер Палаты представителей Деннис Хастерт посетил Монголию в августе 2005 года. Министр сельского хозяйства Йоханнс возглавил президентскую делегацию в июле 2006 года в связи с празднованием Монголией ее 800-летия. Президент Энхбаяр посетил Белый дом в октябре 2007 года, и два президента подписали Соглашение о вызовах тысячелетия для Монголии.

В 2008 г. IRS представил обсуждение федерального подоходного налога США Генеральному директору Зориг Лувсандаш из Главного управления национального налогообложения Монголии.

В августе 2011 г. Джо Байден совершил первый визит в Монголию заседанием Вице-президент США поскольку Генри Уоллес гастролировал по области в 1944 году.

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