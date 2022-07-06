HRW: События в Каракалпакстане станут экзаменом для правительства Мирзиеева

CentralAsia (UZ) - «Беспорядки в Каракалпакстане, в результате которых 18 человек погибли и более 240 человек получили ранения, должны быть подвергнуты открытому и независимому расследованию», — заявила международная организация Human Rights Watch (HRW).

Директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон сказал: «Эти события стали самой серьезной вспышкой насилия в Узбекистане за много лет, и действия властей в ответ на последствия станут решающей проверкой реальности декларируемого правительством Шавката Мирзиёева отказа от прошлого и перехода к соблюдению прав человека и законности.».

В заявлении HRW отмечается, что подробности беспорядков и столкновений в Нукусе остаются неясными, в том числе то, что власти отключили интернет в регионе.

«Кроме того, есть информация о задержании и преследовании журналистов, освещающих события», — говорится в сообщении.

В организации также отмечают, что в Узбекистане отсутствует независимая судебная система, а случаи пыток заключенных широко распространены в структурах, применяющих силу, и такие дела редко расследуются.

HRW призвала правительство Узбекистана немедленно восстановить интернет-соединение в Каракалпакстане и прекратить преследование журналистов.