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В Ташкенте задержаны члены экстремистской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

CentralAsia (UZ) -  В результате оперативных мероприятий, осуществленных правоохранительными органами, пресечена деятельность членов запрещенной в Узбекистане религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», проживавших в Алмазарском и Шайхантахурском районах Ташкента.

И.А., активный участник группы, добавил более 10 своих одноклассников в организованные в Telegram группы, где распространял запрещенные материалы. Также И.А., приглашая в ряды организации своих родственников и многих знакомых, распространял в Интернете аудио- и видеоматериалы экстремистского содержания.

В свою очередь члены группы ознакомились с данными материалами, поддерживали деятельность «Хизб ут-Тахрир», говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Как отмечается, деятельность преступной группировки ведет один из идейных лидеров «Хизб ут-Тахрир», который в настоящее время скрывается в Польше, и является причиной радикализации граждан в Узбекистане и за рубежом. 42-летний уроженец Кыргызстана Холдаров Махмуджон Абдумаликович, ведущий свою деятельность под псевдонимом «Махмуд Абдулмумин» находится в настоящее время в международном розыске.

В настоящее время в отношении вышеуказанных лиц ведутся следственные действия.

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