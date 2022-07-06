В Туркменистане детям запретили пользоваться сотовой связью из-за дефицита сим-карт

CentralAsia (TM) - В Туркменистане по неизвестным причинам возник дефицит сим-карт, в связи с чем серьезно ужесточили ограничения по их продаже. В результате детям младше 16 лет, по сути, запретили пользоваться сотовой связью, передает turkmen.news.

Теперь каждый гражданин Туркменистана старше 16 лет может приобрести на свое имя только одну сим-карту. Причем сделать это не так просто. Например, в Мары свой единственный телефонный номер можно оформить в главном офисе «Алтын Асыр» с 8 до 10 часов утра. В день выдаются не более 30 сим-карт. С чем связано это ограничение, неизвестно. Сотрудники «Алтын Асыр» ничего не объясняют.

В Мары с 5 часов утра перед офисом сотового оператора скапливается очередь из желающих купить сим-карты.

Смартфон в Туркменистане — наиболее популярное устройство для выхода в интернет. Мало у кого в стране есть деньги на стационарный компьютер или ноутбук. При этом доступ в сеть жестко ограничивается. Без VPN невозможно зайти на большинство популярных в мире сайтов, но и сервисы VPN в последнее время активно блокируются спецслужбами. Для детей ограничений еще больше, чем для взрослых. Пользование смартфонами в школах строго запрещается, они приравниваются к таким вещам, как электронные сигареты. На различных собраниях об интернет-активности говорят, как о вредном и опасном занятии.

При этом без сим-карт школьники не смогут использовать не только смартфоны, но и устаревшие кнопочные телефоны, которые до сих пор считались приемлемым компромиссом. Даже туркменские чиновники признавали, что такой телефон является полезным устройством для связи с родителями. Теперь же туркменские семьи лишаются возможности своевременно узнавать, что ребенок благополучно дошел до школы или секции, что он где-то задерживается, что у него возникли какие-то проблемы. Фактически они отброшены на уровень, который был характерен для развитых стран 20 лет назад.

Как выяснил turkmen.news в ходе журналистского расследования, туркменский оператор-монополист «Алтын Асыр» контролируется Шихмуратом Шахарлиевым, женатым на одной из племянниц экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова. В прошлом на рынке сотовой связи в Туркменистане присутствовала российская компания МТС, однако ее вынудили уйти из страны.