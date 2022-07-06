В Казахстане резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. За сутки выявлено 360 новых случаев

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По-прежнему больше всего зараженных выявляют в Алматы - за сутки в городе 199 заболевших. В Нур-Султане – 59, в городе Шымкент – 29, в Акмолинской области – 4, в Актюбинской области – 1, в Алматинской области – 17, в Атырауской области – 10, в Восточно-Казахстанской области – 3, в Жамбылской области – 10, в Западно-Казахстанской области – 2, в Карагандинской области – 15, в Костанайской области – 2, в Кызылординской области – 2, в Мангистауской области – 0, в Павлодарской области – 3, в Северо-Казахстанской области – 3, в Туркестанской области – 1 случай.

Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев.

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Коронавирус в Казахстане

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