Подозреваемому в стрельбе на параде в Чикаго предъявили обвинение

CentralAsia (CA) - Следователи предъявили обвинение подозреваемому в стрельбе на параде в честь Дня независимости в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на генпрокурора штата Эрика Райнхардта.

21-летний Роберт Кримо обвиняется по семи пунктам. В прокуратуре отметили, что в отношении Кримо позже будут выдвинуты дополнительные обвинения.

В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения, пояснил прокурор. Прокуратура намерена обратиться в суд с требованием лишить обвиняемого возможности выйти под залог на время проведения судебного разбирательства.

По данным полиции, подозреваемый использовал при нападении «мощную винтовку». Кроме того, полицейские допускают, что мужчина планировал стрельбу «на протяжении нескольких недель», передает CNN.

Представитель местной полиции Кристофер Ковелли подтвердил, что в 2019 году подозреваемый пытался покончить с собой, а также угрожал убить своих родственников, сообщает NYT. По его словам, в апреле 2019 года неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что за неделю до этого Роберт Кримо пытался совершить самоубийство. Он добавил, что на тот момент «вмешательства правоохранительных органов на тот момент не потребовалось». «Проблемой занимались специалисты по психическому здоровью», — пояснил представитель полиции.

Стрельба в Хайленд-Парке произошла утром 4 июля. Согласно последним данным полиции, число погибших в результате стрельбы достигло семи человек. Изначально сообщалось о шести погибших. Еще 26 человек доставили в медучреждения. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако впоследствии полицейские задержали его.

Президент США Джо Байден, комментируя произошедшее, заявил, что не намерен прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия», предложил помощь местным властям и попросил федеральные правоохранительные органы оказать помощь в расследовании.