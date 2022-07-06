В Украине выявили факты продажи военной и гуманитарной помощи из стран Запада

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CentralAsia (CA) - Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник сообщил, что ведомство зафиксировало неоднократные факты продажи военной и гуманитарной помощи, которые страны Запада поставляли в страну, передает «Страна.ua».

«Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили», — сказал Мельник. По его словам, бюро открыло около десяти такого рода уголовных дел, однако это не полное количество подобных преступлений, так как и другие украинские силовые ведомства фиксируют аналогичные правонарушения. По данному факту БЭБ проводит расследование.

В середине июня The Wall Street Journal сообщила, что американские власти опасаются расхищения денежных средств, предназначенных для Киева. Издание отмечало, что власти США аналогичный просчет совершили в Афганистане и сейчас продолжают тратить огромные средства, не задумываясь о последствиях. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что поставляемое Украине западное оружие попадает на черный рынок и «расползается по Ближневосточному региону».