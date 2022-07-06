США выразили обеспокоенность событиями в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Соединенные Штаты выразили обеспокоенность недавними событиями в Каракалпакстане и выразили соболезнования семьям погибших. Соответствующее заявление было размещено 5 июля на официальном сайте Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты выражают обеспокоенность недавними событиями в Каракалпакстане и призывают все стороны искать мирное разрешение этой напряженности и воздерживаться от насилия. Выражаем соболезнования семьям погибших. Мы также выражаем наши соболезнования пострадавшим. Мы поддерживаем усилия Узбекистана по проведению демократических реформ. Мы призываем власти защищать все основные права, включая право на мирные собрания и выражение мнений, в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Узбекистана. Мы призываем власти провести полное, заслуживающее доверия и прозрачное расследование случившегося в соответствии с международными нормами и передовой практикой. Соединенные Штаты неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана», - говорится в заявлении.

Массовые акции протеста в Каракалпакстане против предложенных изменений в Конституцию Узбекистана начались 1 июля и завершились вечером 2 июля, когда силы безопасности разогнали протестующих. По данным узбекских властей, в ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. После протестов было арестовано 516 человек.

Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал к открытому и независимому расследованию событий в Каракалпакстане.